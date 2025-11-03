POZZUOLI/ «Invasi da topi e serpenti al lotto 2 di Monterusciello»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Noi residenti del lotto 2 fabbricato T in via Matilde Serao, 3 non sappiamo a chi più dobbiamo chiedere aiuto, siamo invasi di topi e serpenti . All interno dei parchi facciamo del nostro meglio , facciamo manutenzione e pulizie anche per quanto riguarda il giardinaggio….. ma in queste aree così vaste ci risulta impossibile ci vogliono ruspe ed attrezzi adatti, inoltre è pericoloso! Abbiamo segnalato al comune tante volte ma nessuno ci ascolta! Confidiamo in un vostro aiuto!» (Serena D’A,)