100% Pozzuoli 2026: la presentazione del calendario del fotoreporter Enzo Buono

POZZUOLI – Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 18,30 al Paolo Culturale di Palazzo Toledo, in via Pietro Ragnisco a Pozzuoli, si terrà la presentazione di “100% Pozzuoli”, il calendario 2026 di Enzo Buono, fotoreporter professionista. Ingresso libero. Per la dodicesima edizione dell’atteso calendario le tredici foto – una per ogni mese più l’immagine di copertina – sono a colori. Il calendario di Enzo Buono, dal 2013, è un appuntamento fisso in città. Le immagini rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti, da ricordare, che hanno segnato l’anno precedente. Quest’anno le recensioni sono state curate dal gallerista Alfonso Artiaco e dall’archeologo Fabio Pagano, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

LE RECENSIONI – Scrive Alfonso Artiaco nella recensione: “Per la città, questo calendario è un atto d’amore, uno strumento per celebrare la propria storia e custodirne la memoria visiva; per chi lo sfoglia, è un modo per scandire il tempo attraverso la bellezza, lasciandosi ispirare dalla forza di luoghi che resistono e raccontano”. Si legge nella recensione di Fabio Pagano: “I monumenti di Pozzuoli sono un’eredità preziosa da custodire e tutelare, ma al tempo stesso anche le fondamenta sulle quali costruire la Pozzuoli di domani. Allora anche un calendario, e la passione che Enzo Buono riversa con i suoi scatti in questo annuale appuntamento, può essere l’occasione per ricordarci del privilegio di vivere a Pozzuoli e del compito di onorare sempre questa preziosa memoria”. Dopo la serata inaugurale dove sarà possibile acquistare il calendario, lo stesso sarà in distribuzione oltre che nello Studio Fotografare, in tutte le edicole, cartolibrerie puteolane e online.

LA STORIA – Quest’ultima opzione darà la possibilità a molti collezionisti in tutto il mondo di acquistare la pubblicazione e riceverla comodamente a casa. Ma non finisce qui: nella stessa occasione sarà inaugurata una mostra delle foto di Enzo Buono che sarà visitabile fino a gennaio. In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti autori: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Frongillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo, Emanuela Capuano, Marco Perillo, Anna Russolillo, Salvio Parisi, Eduardo Improta, Antonio Cangiano, Vincenzo Giarritiello, Marco Molino, Rosario Mattera, Paolo Lubrano, Nando Paone, Francesco Soranno. Il calendario 100% Pozzuoli è possibile acquistarlo direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – 081.5264935. Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). In occasione del 90° compleanno di Sophia Loren, Enzo Buono, si è fatto promotore del murale “La casa di Sofia” realizzato da Leticia Mandragora di fronte all’abitazione puteolana della diva. Buono è titolare dello storico studio fotografico “Fotografare”.