POZZUOLI/ Dopo le aggressioni resta chiuso lo sportello dell’Asl di Monterusciello

POZZUOLI – Resta chiuso lo sportello del CUP dell’Asl Napoli 2 nord di Monterusciello. La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria a seguito dell’aggressione subita da una infermiera e da una volontaria dell’associazione nazionale carabinieri. Dopo le violenze una donna è stata fermata e denunciata dai carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli: si tratta di un 65enne di Monterusciello, denunciata per interruzione di pubblico servizio e lesioni.

LA CHIUSURA – Intanto l’ASL Napoli 2 Nord ha trasferito i servizi presso lo sportello di via Giacinto Diano. “Siamo costretti a sospendere temporaneamente il servizio CUP nella sede di Monteruscello a causa di una grave aggressione subita da un nostro operatore. – ha fatto sapere con una nota – La Direzione Strategica esprime la massima vicinanza alla dipendente e annuncia che si costituirà parte lesa in ogni sede legale. Non tollereremo la violenza contro chi lavora per la salute pubblica”. Il grave episodio di violenza è stato stigmatizzato alla direttrice generale Monica Vanni: “Difenderemo con determinazione il diritto dei nostri operatori a lavorare in sicurezza. L’ASL non tollererà alcuna forma di violenza.”