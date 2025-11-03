«Caos navette Eav, disagi per noi viaggiatori»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Da quando è stato istituito il nuovo servizio di navette bus D’Agostino, è impossibile utilizzare la tratta circumflegrea da Arcofelice direzione Torregaveta, per coincidenze d’orario impossibili, ossia

la navetta da Pozzuoli stazione cumana se tutto va bene, parte al minuto 47, per giungere alla stazione di Arcofelice ai minuti 54, sempre se tutto va bene, ovviamente passando il treno al minuto 52 partenza Arcofelice, sistematicamente si perde la corsa, con nuovo passaggio quasi dopo un ora, ossia al minuto 37. E’ matematicamente impossibile, per un bus su gomma, percorrere il tratto stazione Pozzuoli/stazione Arcofelice, nel tempo di circa 6 o 7 minuti. Si richiede pertanto, o anticipo partenza navetta bus al minuto 43 massimo 44, oppure, di ritardare la partenza del treno dalla stazione di Arcofelice direzione Torregaveta, al minuto 55 o 56.» (Antonio S.)