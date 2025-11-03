Indetto sciopero dei medici di base e guardie mediche

POZZUOLI – Lo SNAMI Napoli (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), in occasione dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per l’intera giornata di mercoledì 5 novembre 2025, ha indetto una manifestazione che si terrà a Napoli, a Santa Lucia, presso la sede della Regione Campania, mercoledì a partire dalle ore 10. Allo sciopero hanno annunciato di aver aderito diverse centinaia di medici di medicina generale e di continuità assistenziale (ex guardia medica).

LA PROTESTA – Durante la giornata di mobilitazione saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente e degli Accordi Collettivi Nazionali e Regionali. Il presidente dello Snami Napoli, Gennaro Caiffa e il segretario Fabio Guardascione (medico di famiglia di Pozzuoli) sottolineano come “lo sciopero intenda richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su temi cruciali per il futuro della Medicina Generale quali la grave carenza di Medici di Medicina Generale, le lunghe liste di attesa per visite e prestazioni sanitarie, le carenze strutturali e di personale nei presidi di Pronto Soccorso, la difesa dell’autonomia professionale e del rapporto fiduciario medico-paziente. Inoltre diciamo no al Ruolo Unico, proponiamo una maggiore Tutela della maternità e della genitorialità nella professione medica, una Riforma della formazione in Medicina Generale e la Riduzione della burocrazia e digitalizzazione sostenibile. Senza una riforma vera, la medicina di famiglia rischia di estinguersi“, concludono il presidente e il segretario provinciale dello Snami.

Alla manifestazione di mercoledì a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, prenderà parte l’intero Esecutivo e Consiglio Provinciale Snami Napoli e centinaia di medici, tutti in camice bianco in segno di protesta.