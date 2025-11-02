CALCIO/ Mirante-gol: la Puteolana ingrana la quarta vittoria consecutiva

SESSA AURUNCA – Sono quattro le vittorie di fila della Puteolana in campionato, che le permettono di agganciare il quinto posto del Pomigliano valido per i playoff, a meno due dal podio. I granata si trovano ormai a proprio agio anche nelle partite “sporche” come il match del “Prassino” contro la Sessana, dal quale escono con i 3 punti grazie ad una zampata di Mirante a 10 minuti dalla fine. Una vittoria dedicata all’attaccante Fabio La Pietra, colpito da un lutto nel tragitto verso la partita.

LA PARTITA – Mister Correale cambia la coppia d’attacco rispetto all’ultimo match e schiera Minicone a supporto di Guidone. Proprio Minicone, al 7′, inventa per l’incursione di Mirante, che anticipa il portiere e mette in mezzo, dove però non arrivano compagni a ribadire in rete a porta vuota. Il match è molto combattuto e con poche occasioni, ma c’è già la sensazione che gli inserimenti di Mirante possano rivelarsi determinanti. Il secondo tempo inizia con un’occasione di Pezzulo dopo tre minuti, ma l’esterno viene contrastato al momento del tiro dopo una bella azione personale. Cresce dunque la Puteolana nel corso del match: al 72′ il neo entrato Avolio scappa a sinistra e mette un pallone velenoso in mezzo sul quale non arriva Rodriguez a causa di un’energica trattenuta, ma il direttore di gara non vede il contatto e fa proseguire. L’esterno granata si ripete quindi al 79′, ma stavolta appoggia a rimorchio per Capuano, che mette un pallone teso in mezzo, incontrando la deviazione sottoporta di Mirante, che fa 1-0. I ragazzi di mister Correale si abbassano e provano dunque a colpire in ripartenza, come al minuto 83, quando Grieco combina con Mancini, che dribbla col destro in area e incrocia col sinistro, trovando però attento Pizzella. La Sessana prova a rispondere, ma gli ospiti appaiono in totale controllo del ritmo fino al triplice fischio.

TABELLINO

AC SESSANA: Pizzella, Sorrentino (81′ Faye), Pezzulo G. (87′ Santini), Lubrano, Palumbo, Ridolfi, Valencia, Saccoccio (81′ Puca), Fantauzzi (68′ Iasevoli), Moccia, Ndiaye (75′ Tanchyn). A disposizione: Uliano, Pisano, Pezzulo E., Pennacchio. All. Ardone.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (55′ Riccio), Battaglia, Gargiulo, De Rosa, Palladino (61′ Avolio), Grieco, Mirante, Capuano (85′ Auriemma), Minicone (61′ Rodriguez), Guidone (66′ Mancini). A disposizione: Napolitano, Rasulo, Giuliani. All. Correale.

MARCATORE: 79′ Mirante

ARBITRO: Nazzareno Pisano di Benevento. Assistenti: Paolo D’Amico (Nocera Inferiore) e Aniello Ferdinando Criscuolo (Castellammare di Stabia).

NOTE: Ammoniti Sorrentino, Pizzella, Lubrano, Ardore all. (S), Battaglia (P). Corner: 2-4. Recupero: 1′ 1°T, 5′ 2°T.