Bradisismo, caos parcheggi e Bacoli capitale della Cultura: intervista in esclusiva a Roberto Fico

POZZUOLI – A margine della presentazione del programma elettorale della candidata di Alleanza Verdi e Sinistra, Olimpia Ferrara, abbiamo intervistato il candidato per il centro sinistra alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico. Tre gli argomenti affrontati con l’ex Presidente della Camera dei Deputati: bradisismo, Bacoli come Candidata alla Capitale della Cultura e la grana parcheggi sul litorale di Miseno e Miliscola. Tre temi che abbiamo toccato con il candidato alla presidenza.

Che azioni ha in programma per sostenere cittadini e commercianti di Pozzuoli colpiti dal bradisismo?

“E’ un problema che si ripercuote ogni giorno sulla vita dei cittadini flegrei. La Regione può fare sicuramente di più in termini di prevenzione. E’ chiaro che l’area, in particolar modo Pozzuoli, stia soffrendo questo fenomeno sia dal punto di vista commerciale che sociale. Una volta in Regione cercheremo di aumentare la presenza di psicologi e sociologi per dare supporto alle famiglie, ma soprattutto, oltre a contrattare con il Governo centrale misure economiche più importanti a sostegno dei flegrei, metteremo a disposizione dei comuni e delle attività commerciali in difficoltà un fondo regionale per affrontare la crisi che i Campi Flegrei sta vivendo”.

Sul caso parcheggi a Bacoli e le chiusure di questa estate, come si può intervenire per evitare disagi?

“E’ chiaro che non posso darti una risposta dettagliata sull’argomento perchè parliamo di una situazione specifica di un territorio. Ma ti posso dire che un paese che vive di mare e di bellezze naturali deve trovare le soluzioni giuste per far coesistere entrambe le cose. E la Regione, eventualmente, non si tirerà indietro per trovare le giuste soluzioni per tutelare ambiente e tessuto economico”.

Lei sosterrà la candidatura di Bacoli a capitale della Cultura?

“E’ sicuramente un’iniziativa lodevole che Bacoli ha messo in campo per promuovere la propria terra e la cultura, anche in relazione alla crisi bradisismica. Il sindaco non mi ha chiesto di appoggiare la candidatura e se lo dovesse fare gli direi ovviamente di no perchè ci sono altre candidate campane”.