POZZUOLI/ Task force di Polizia e Municipale: raffica di controlli e sanzioni

POZZUOLI – Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e a Nola. In particolare, gli agenti dei Commissariati di Pozzuoli e Nola, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Pozzuoli, hanno identificato complessivamente 96 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllato 8 attività commerciali. Ancora, nel corso dell’attività, sono stati controllati 23 veicoli, contestate 13 violazioni del Codice della Strada e ritirate 12 patenti di guida.