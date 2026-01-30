Pistola clandestina e proiettili trovati in una palazzina

PIANURA – Controlli straordinari a Pianura, periferia occidentale del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno presidiato le strade del popoloso quartiere, ispezionando con la collaborazione del NAS anche numerose attività commerciali. Rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti una pistola calibro 9 con matricola verosimilmente assegnata ad altra arma. Nel serbatoio 7 cartucce. Con la pistola anche altro caricatore, 15 proiettili 9×19, 3 calibro 7.65 e 31 da 9×21 mm. Tutto il materiale era nascosto in una palazzina popolare, in un’area comune dello stabile. Sono 46 le persone identificate, 27 i veicoli controllati. 2 gli assuntori segnalati alla Prefettura. Diffidata una pasticceria per alcune irregolarità rilevate.