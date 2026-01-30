Operazione anti droga a Villaricca: carabinieri arrestano tre persone

VILLARICA – Nuova operazione anti droga dei carabinieri della stazione di Villaricca nel corso della quale sono arrestati per spaccio e detenzione di droga i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano. Con loro, in manette anche il 28enne Luigi Zannella. I due uomini erano in auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso Napolano a cedere droga ad alcuni clienti. In casa ben 3.20 chili di hashish, con materiale per il taglio e il confezionamento. I 3 sono stati portati in carcere.