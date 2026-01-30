Bacoli celebra 107 anni di autonomia amministrativa

BACOLI – Il Comune di Bacoli celebra i 107 anni dell’autonomia amministrativa con un appuntamento pubblico dedicato alla memoria, all’identità e al senso di comunità. Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 10:30, nello splendido scenario del Sibilla Garden, in pieno centro storico, si terrà l’evento “Bacoli e i bacolesi”, promosso dal Comune di Bacoli nell’ambito delle iniziative per il 107° anniversario dell’autonomia. Un momento di riflessione e condivisione che intende ripercorrere le tappe che portarono, nel 1919, alla nascita del Comune di Bacoli come ente autonomo, svincolato da Monte di Procida. Una conquista maturata grazie all’impegno di uomini e donne che seppero interpretare le esigenze di una comunità in crescita, animata da un forte senso di appartenenza e da un tessuto sociale vivace, fatto di pescatori, contadini, artigiani, professionisti e famiglie profondamente legate al territorio.

Ad accompagnare il racconto storico sarà il concerto della Banda “Città di Bacoli”, simbolo della tradizione musicale e civile della città, la cui formazione quest’anno compie 140 anni di storia, a sottolineare il legame profondo tra memoria storica e identità collettiva. La banda parte alle 10:15 in corteo dalla Villa Comunale fino ad arrivare al Sybilla Garden. All’incontro interverranno il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che porterà il saluto istituzionale e una riflessione sul valore attuale dell’autonomia amministrativa, e Francesco Lubrano, autore del volume “Bacoli tra Ottocento e Novecento. Storia, vicende politiche, personaggi”, che guiderà il pubblico attraverso le dinamiche politiche, sociali e umane che segnarono il passaggio all’autonomia. Spazio anche alla dimensione culturale e narrativa con l’intervento di Francesca Illiano, autrice di “Bacolesi”, opera che restituisce voce e volto ai protagonisti della comunità bacolese, raccontandone passioni, contraddizioni e aspirazioni. A moderare l’incontro sarà il Vice Sindaco Mauro Cucco, in un dialogo che intende mettere in relazione passato e presente, evidenziando come le radici storiche di Bacoli continuino a influenzarne il percorso e le scelte future. “Bacoli e i bacolesi” non è solo una celebrazione anniversaria, ma un invito a riscoprire il valore della partecipazione civica e della memoria condivisa, riconoscendo nel coraggio e nella visione dei protagonisti di allora le fondamenta della Bacoli di oggi.