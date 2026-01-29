Follia a Pozzuoli: passeggia nella corsia di sorpasso della Variante Anas, salvato dai carabinieri e poi denunciato

POZZUOLI – È stato denunciato per attentato alla viabilità dagli stessi carabinieri che poco prima lo avevano salvato. Nei guai è finito un 40enne senza fissa dimora, fermato sulla Variante Anas, tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello, mentre passeggiava lungo la corsia di sorpasso. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che lo hanno notato prima camminare lungo il margine destro della corsia, in direzione Monterusciello, e poi attraversare la strada. Attimi durante i quali si è temuto il peggio, soprattutto quando il 40enne ha raggiunto il centro della carreggiata frapponendosi tra il guardrail e la corsia di sorpasso e venendo di volta in volta sfiorato dalle auto che percorrevano la strada ad alta velocità. La folle passeggiata è andata avanti per almeno dieci minuti, prima dell’intervento dei carabinieri della stazione di Pozzuoli che sono riusciti a raggiungere l’uomo e a metterlo in salvo, evitando così la tragedia.

TRAGEDIA SFIORATA – Il 40enne – in evidente stato di alterazione psico-fisica – è risultato essere un cittadino dell’est Europa senza fissa dimora. Ai carabinieri non ha saputo fornire spiegazioni sui motivi che lo hanno spinto a camminare pericolosamente lungo la strada ad alta velocità, rischiando più volte di essere travolto dalle auto in corsa. Sottoposto alle cure dei sanitari del 118 è stato poi denunciato per “Attentato alla sicurezza dei trasporti” secondo quanto previsto dall’articolo 432 del codice penale.