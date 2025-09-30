Oro 2025 per i paratleti Valentino Mandato e Davide Riccardelli allenati da Claudio Belardo

NAPOLI – Una giornata storica per lo sport equestre paralimpico campano: Valentino Mandato e Davide Riccardelli hanno conquistato il podio ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage 2025, svoltisi presso l’ASD Il Cavaliere Country Club di Agnano. I due paratleti, in coppia con il cavallo Ringo T, hanno dimostrato una determinazione e una passione che hanno lasciato senza fiato il pubblico.

I RISULTATI – Valentino Mandato e il suo compagno Ringo T hanno conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 1 con un punteggio del 63,16%. Davide Riccardelli e lo stesso Ringo T hanno conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3 con un punteggio del 58,33%. La coppia di atleti ha dimostrato come la determinazione e la passione possano portare a risultati straordinari diventando fonte d’ispirazione non solo per chi ha una disabilità. A premiare gli atleti sul podio è stato il Presidente della FISE Campania, Salvatore Zotti. Dietro al successo di Valentino e Davide c’è la guida esperta di Claudio Belardo, coordinatore dell’area paradressage FISE Campania, psicologo e istruttore responsabile della scuola federale sport equestri paralimpica paradressage dell’ASD I Tifatini di Caserta. La sua professionalità e la sua passione hanno contribuito in modo determinante alla crescita degli atleti. La vittoria di Valentino e Davide rappresenta un importante traguardo per lo sport equestre paralimpico campano e apre le porte a nuove prospettive e sfide. Gli atleti e il loro allenatore sono già al lavoro per prepararsi alle prossime competizioni e continuare a rappresentare al meglio la regione Campania.