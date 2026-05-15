Salvatore Trinchillo eletto nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Campania

POZZUOLI – L’Assemblea dei Soci dell’Ente Bilaterale Turismo Campania ha eletto all’unanimità Salvatore Trinchillo quale nuovo presidente dell’Ente. Presidente del Sindacato Balneari Confcommercio Campania, Trinchillo succede a Luana Di Tuoro, alla guida dell’EBTC dal 2019. Nominata inoltre vicepresidente Stefania Chirico (Fisascat CISL). Da quasi trent’anni l’Ente Bilaterale Turismo Campania rappresenta un punto di riferimento per il comparto turistico regionale, operando nei settori della formazione, dell’occupazione, del mercato del lavoro e dei servizi alle imprese e ai lavoratori. «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Salvatore Trinchillo – con l’obiettivo di rafforzare i servizi, la formazione e il sostegno alle imprese e ai lavoratori del turismo campano, promuovendo qualità del lavoro, dialogo e crescita del settore.» Tra le priorità del nuovo presidente: formazione e aggiornamento professionale, sostegno alle imprese turistiche, valorizzazione delle professionalità del comparto, innovazione e competitività del turismo campano. «Lavoreremo in piena collaborazione con tutte le parti sociali per affrontare le nuove sfide del turismo e costruire strumenti sempre più vicini alle esigenze di imprese e lavoratori», conclude Trinchillo.