Vento e temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo. L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 20 di sabato 16 maggio, su tutta la Campania. Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.