BACOLI/ Il bus non apre le porte: passeggero colpisce con un pugno l’autista

BACOLI – Un atto di violenza inaudita per un motivo tanto futile quanto assurdo: un passeggero ha aggredito, nella serata di ieri, l’autista di un autobus dell’Eav, perchè secondo lui non avrebbe aperto le porte alla fermata di via Risorgimento. L’uomo, che nel frattempo aveva raggiunto il posto di guida, ha iniziato ad insultare pesantemente l’autista. La situazione è degenerata nel giro di qualche secondo: dalle parole si è passati al pugno in faccia. Un solo colpo, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, che ha causato qualche piccola escoriazione all’autista che, però, non si è perso d’animo inseguendo l’uomo con cui, poi, è nata una breve colluttazione proprio su via Risorgimento.

L’INTERVENTO – Nel frattempo gli altri passeggeri, scossi da quanto stesse accadendo dinanzi ai loro occhi, hanno chiamato i carabinieri della stazione di Bacoli, che in pochi minuti sono arrivati sul posto ed hanno identificato e denunciato a piede libero il passeggero aggressore. Per l’uomo non è scattato l’arresto perchè le forze dell’ordine non hanno potuto ricostruire la flagranza di reato.