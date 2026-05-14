Controlli dei carabinieri a Pozzuoli e nell’area flegrea: 3 arresti e 8 denunce

POZZUOLI – È di 3 persone arrestate, 8 denunciate, 8 segnalate alla Prefettura, 112 identificate il bilancio di una vasta operazione di prevenzione e controllo del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli – diretti dal Capitano Raffaele Castanò – in tutta l’area flegrea. In azione decine di militari delle stazioni e dei vari reparti che hanno effettuato controlli nei comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida.

LE OPERAZIONI – Tre persone sono finite in carcere in seguito ad altrettante Ordinanze di custodia cautelare. Si tratta di un 34enne di Napoli, finito in manette dopo aver violato gli arresti domiciliari: i militari lo hanno trovato all’esterno della propria abitazione a Bacoli e drante il controllo ha fornito false generalità. A Quarto, invece, un 40enne di Aversa è stato arrestato dopo aver violato anch’egli i domiciliari. A Monte di Procida, infine, un 31enne è finito in carcere dopo una serie di violazioni della misura dell’affidamento in prova presso i servizi sociali a cui era sottoposto.

LE DENUNCE – Otto persone sono state denunciate per guida senza patente, carta di circolazione falsificato e violazione del divieto di dimora. Tra queste una non si è fermata all’alt dei carabinieri, mentre in un’altra circostanza un giovane è stato trovato in possesso di un bastone telescopico. Nel quartiere di Monterusciello, invece, un 50enne è stato trovato in possesso di una somma in contanti di circa 9mila euro di cui non ha saputo fornire la provenienza. Per lui è scattata una denuncia, mentre i soldi sono stati sequestrati.

LE SEGNALAZIONI – Infine 8 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di hashish e marijuana. Durante i controlli in strada 112 persone sono state identificate, 70 veicoli sono stati sottoposti a verifiche e sono state accertate 45 violazioni del codice della strada.