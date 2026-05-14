POZZUOLI/ Senza stipendio da marzo: protestano i dipendenti della RSA di Toiano

POZZUOLI – Non percepiscono lo stipendio dal mese di marzo i dipendenti della RSA per anziani del Rione Toiano, gestita dalla Innotec società cooperativa sociale. La struttura, dopo l’addio del Centro Serapide, sta attraversando un periodo di crisi con la nuova gestione. I dipendenti senza stipendio sono 40 tra OSS, infermieri, ausiliari, cuochi e assistenti materiali. “L’ultimo stipendio lo abbiamo percepito a marzo, ma era quello del mese di febbraio e senza le notti, che non sono state retribuite. Dal 1 giugno, quando hanno vinto l’appalto, solo due volte siamo stati pagati senza ritardi. La tredicesima ci è stata data il 15 gennaio” racconta un’operatrice. “Ora siamo sotto organico perché i dipendenti non hanno più soldi per poter venire a lavoro”.

LA PROTESTA – I quaranta dipendenti hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 29 maggio, mentre resta lo stato di agitazione proclamato dai sindacati Cgil e Uil. Ad oggi nella struttura ci sono 36 pazienti assistiti da un solo infermiere e due operatori durante ogni turno. “Ci dovrebbe essere il cambio società, ma non sappiamo nemmeno quando avverrà. Non siamo informati di nulla, se chiediamo dello stipendio al coordinatore non presente fisicamente in struttura ci risponde che lui non si occupa di queste cose. Spesso non ci risponde nemmeno al telefono.”