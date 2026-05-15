BACOLI/ Riapre l’allevamento di cozze a Cento Camerelle

BACOLI – La fine di un incubo. Dopo 5 campionamenti negativi al virus dell’Epatite A, riapre l’allevamento di cozze di Cento Camerelle. Il mare dove sono presenti i famosi “fusti” di cozze riapre dopo quasi tre mesi dal primo campione positivo all’epatite A rilevato dall’Asl lo scorso 17 febbraio. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, diretto da Giuseppe Iovane, ha dato il via libera per la riapertura dello specchio d’acqua dopo il quinto campionamento negativo consecutivo. Ma il danno economico per gli operatori resta e si aggira, secondo gli esperti, intorno ai 350mila euro. Il Prefetto Di Bari, insieme al sindaco di Bacoli e alla Regione Campania ha aperto un tavolo di confronto per ristorare tutta la filiera ittica colpita da un brusco calo di vendite.

LAGO FUSARO – Negativi anche i campionamenti effettuati nel Lago Fusaro prima dello spostamento dei filari di cozze a Nisida. “Abbiamo registrato nel Fusaro – ha detto Iovane a FanPage – 57 prelievi tutti negativi nella zona interessata dalla positività a fine aprile. I campionamenti sono stati eseguiti prima di spostare i filari di cozze dal Fusaro a Nisida. Negativi gli esiti anche durante lo spostamento. Stiamo andando verso una condizione di normalizzazione, ma occorreranno circa altri 15 giorni per riaprire totalmente anche il lago Fusaro. A Nisida continueremo i controlli”.