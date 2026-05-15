POZZUOLI/ L’amministrazione Manzoni lancia il Forum dei giovani senza finanziare un centesimo

POZZUOLI – «Fa piacere vedere il Comune di Pozzuoli parlare di partecipazione giovanile, di coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso il Forum dei Giovani.

Perché i giovani non hanno bisogno soltanto di essere ascoltati: hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di partecipare davvero alla vita pubblica della città.» È quanto fa sapere il consigliere comunale Gianluca Sebastiano in merito all’istituzione del Forum dei Giovani da parte dell’amministrazione Manzoni. Un atto che, a detta dei più, si configura come mera mossa elettorale ad un anno dalle elezioni «Poi però arrivano gli atti amministrativi. – aggiunge Sebastiano – E lì, come sempre, finiscono gli slogan e iniziano i fatti.

Nel bilancio di previsione approvato poche settimane fa, alla voce “Politiche Giovanili”, lo stanziamento previsto è pari a 0 (ZERO) euro. Ed è qui che emerge la distanza tra la narrazione e la realtà. La partecipazione si costruisce con risorse, strumenti e scelte politiche chiare. Perché i bilanci, più delle parole, raccontano sempre le vere priorità di chi governa.»