Bandiera Blu, Campi Flegrei ancora fuori. A Pozzuoli premiato l’approdo Sudcantieri

POZZUOLI – C’è l’approdo Sudcantieri di Pozzuoli a rendere meno amara l’ennesimo anno lontano dalla Bandiera Blu per i tre comuni dell’area flegrea bagnati dal mare. Sudcantieri rientra tra i migliori 87 approdi, di cui otto presenti in Campania e solo tre in provincia di Napoli (gli altri due sono Yachting Santa Margherita a Procida e il porto turistico di Capri. Per quanto concerne la Bandiera Blu sono 257 i comuni italiani che nel 2026 hanno ottenuto il riconoscimento, con undici in più rispetto allo scorso anno. I riconoscimenti sono assegnati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che punta a premiare le località marittime e lacustri che rispettano parametri quali qualità dell’acqua, corretta gestione ambientale, servizi turistici e accessibilità. Tra i criteri, la validità delle acque di balneazione (eccellenti su base quadriennale), depurazione e infrastrutture efficienti, raccolta differenziata, piste ciclabili, aree verdi e servizi per i bagnanti. Fondamentale anche la trasparenza delle amministrazioni sui dati ambientali e la presenza di progetti educativi e certificazioni specifiche. Tutti i comuni che ambiscono al titolo hanno inoltre presentato un Piano di Azione per la Sostenibilità relativo al triennio 2025-2027, focalizzato su cinque macro-obiettivi: mobilità sostenibile, comunità responsabili, tutela della biodiversità terrestre e marina, iniziative contro il cambiamento climatico.

LE BANDIERE BLU – Questo l’elenco delle spiagge della Campania con Bandiera Blu: Baia Felice, Baia Domizia sud a Cellole; Recommone-Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico a Massa Lubrense; Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo a Sorrento; Marina di Cassano a Piano di Sorrento; Scoglio Tre Fratelli-Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando a Vico Equense; Gradola (Grotta Azzurra), Faro Punta Carena ad Anacapri; Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito a Positano; Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina ad Agropoli; Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro a Castellabate; San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello a Castellabate; San Mauro Cilento-Mezzatorre a Montecorice; Acciaroli, Pioppi a Pollica; Marina di Casal Velino, Torre Dominella a Casal Velino; Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea ad Ascea; Ficaiola-Torraca-Gabella, Pietracciaio-Fosso della Marina-Marina Acquabianca a Pisciotta; Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire a Centola; Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle a Camerota; Capitello a Ispani; Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto a Vibonati; Lungomare San Giorgio, Cammarelle a Sapri.

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