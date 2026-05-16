POZZUOLI/ Quaranta lavoratori senza stipendio, cambia la gestione alla RSA di Toiano

POZZUOLI – Arriva la schiarita nella vicenda della RSA del Rione Toiano dove, da marzo, i quaranta dipendenti non percepiscono lo stipendio. Entro il 20 maggio la società cooperativa Innotec lascerà la gestione alla cooperativa Nuova Luce, secondo quanto annunciato dalla FP-CGIL. “È ufficiale la diffida dell’ASL Napoli 2 Nord: la cooperativa Nuova Luce subentrerà nella gestione della RSA del Rione Toiano a partire dal 20 maggio, con l’obbligo tassativo di assorbire tutto il personale tramite clausola sociale. – spiega Marco D’Acunto – Da tempo la nostra sigla sindacale denunciava le irregolarità e chiedeva a gran voce la risoluzione del precedente contratto. Solo l’altro ieri avevamo depositato l’ennesima richiesta formale per attivare l’intervento sostitutivo e il pagamento diretto degli stipendi ai lavoratori, stanchi di ritardi intollerabili. Oggi l’ASL, anche se con incredibile ritardo, ci dà ragione su tutta la linea: stipendi protetti (art. 11 D.Lgs. 36/2023) posto di lavoro garantito per tutti i dipendenti tolleranza zero verso le inadempienze, con minaccia di segnalazione ANAC e revoca della cauzione.

Non un passo indietro sui diritti di chi lavora nella sanità e nell’assistenza. Vigilieremo fino al 20 maggio e oltre affinché ogni singolo diritto venga rispettato”.