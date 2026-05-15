Non si ferma all’alt dei carabinieri: folle fuga da Pozzuoli al Rione Traiano

POZZUOLI – Una fuga a folle velocità per le strade di Pozzuoli, Quarto e Pianura fino all’epilogo quasi tragicomico: una volta acciuffato si è presentato nella caserma dei carabinieri con cento grammi di marijuana in tasca. Il protagonista è L.E.B. 30enne di Pozzuoli, denunciato in stato di libertà dopo aver dato vita a una folle corsa per le strade dei due comuni. Pozzuoli. L’uomo era alla guida della sua motocicletta in compagnia di un’altra persona quando, alla vista dei carabinieri che gli hanno intimato l’alt in via Campi Flegrei, ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Senza però riuscirci. La pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli, che era impegnata in un’attività di controllo del territorio, immediatamente si è messa all’inseguimento dei due che una volta giunti in via Tertulliano sono stati costretti ad abbandonare il mezzo di grossa cilindrata dandosi alla fuga a piedi.

FERMATO A PIAZZA A MARE – Attimi di tensione durante i quali alcuni giovani del Rione Traiano si sono scagliati contro i carabinieri, nel frattempo supportati dai colleghi del nucleo radiomobile di Napoli. Sul posto venivano fermati un 13enne e un 15enne, trovati con una pistola senza tappo rosso e un tirapugni e denunciati. Nel frattempo andava avanti la caccia all’uomo che si concludeva nel giro di poche ore, quando i carabinieri chiudevano il cerchio attorno al 30enne che veniva fermato nei pressi di “Piazza a mare”, a Pozzuoli. Portato in caserma veniva trovato in possesso di circa cento grammi marijuana. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi ad alcol e droga test, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.