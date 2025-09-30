Oncologia: l’innovazione sbarca a Ischia

ISCHIA – Si terrà ad Ischia, nei giorni 1 e 2 ottobre, la prima edizione del convegno itinerante per creare una rete di eccellenza tra le isole e la terraferma. Il convegno scientifico dal titolo “Triangolo Oncologico Partenopeo: L’innovazione nella cura tra Ischia, Procida e Capri”, si terrà presso l’Hotel Pagoda di Ischia. L’evento rappresenta la prima edizione di un appuntamento annuale e itinerante, con l’obiettivo strategico di creare un punto di incontro e aggiornamento continuo per i professionisti della salute sull’innovazione oncologica, rafforzando la rete assistenziale dell’intera Regione, con particolare attenzione alle isole.

LINEE GUIDA – La prima edizione del convegno si concentrerà in particolare sull’analisi delle linee guida, delle evidenze scientifiche più recenti e dei trattamenti innovativi per tre macro-aree di grande rilevanza clinica: il Carcinoma Mammario (Breast), le Neoplasie del Tratto Gastrointestinale (GI) e i Tumori Genito-Urinari (GU). Il programma prevede un approccio multidisciplinare per stimolare la collaborazione tra specialisti provenienti da vari settori. L’apertura istituzionale dei lavori, alle ore 13:30, vedrà i saluti delle autorità. L’evento è accreditato per l’ottenimento di 10 crediti ECM ed è rivolto a un’ampia platea di professionisti, inclusi medici chirurghi, infermieri, biologi e psicologi.