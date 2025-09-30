Accolto al Santobono altro piccolo paziente dalla Striscia di Gaza: è nato durante i bombardamenti

NAPOLI – Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È giunto nella notte dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina con il supporto della Cross di Pistoia (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario). All’aeroporto di Ciampino lo attendeva un’ambulanza del 118 della ASL Napoli 1 Centro che lo ha trasferito, insieme ai suoi familiari, presso l’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon. Qui Zakaria è stato subito accolto dal personale sanitario e sottoposto alle prime visite mediche. Il piccolo è attualmente ricoverato, insieme alla mamma, presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria generale e Dermo-immuno-reumatologia, dove sono in corso tutti gli accertamenti clinici necessari per definire il percorso diagnostico e terapeutico. Il padre e gli altri quattro familiari saranno ospitati in uno degli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che segue da vicino gli aspetti legati all’accoglienza e al sostegno della famiglia. La Regione Campania ha monitorato tutte le fasi del delicato trasferimento.

OTTO BAMBINI – “Zakaria è un bambino nato durante la guerra e presenta problemi di accrescimento. Il nostro compito ora è garantirgli tutte le cure e il sostegno necessari, insieme alla vicinanza umana che meritano lui e i suoi familiari”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon. “Siamo orgogliosi per quanto sta facendo la Regione con il suo impegno costante per la pace e per l’aiuto concreto che le nostre strutture sanitarie stanno dando soprattutto ai bambini. Proprio oggi diamo anche il benvenuto all’ambasciatrice in Italia della Palestina che arriva al Santobono e al Monaldi a testimonianza della vicinanza e della solidarietà di Napoli e della Campania nei confronti della Palestina”, dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Con l’arrivo di Zakaria salgono a otto i bambini provenienti dalla Striscia di Gaza accolti e curati al Santobono negli ultimi mesi, a conferma dell’impegno costante dell’ospedale pediatrico campano nell’offrire assistenza a piccoli pazienti provenienti da aree di crisi.