Irreperibile dallo scorso 20 agosto era nascosto nell’armadio: arrestato 23enne

GIUGLIANO – Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. Parliamo del 23enne di Giugliano in Campania, Costanzo Pio Patierno. L’uomo era fuggito e si era reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l’uomo non esce allo scoperto, tocca approfondire. Bastano pochi minuti e i carabinieri trovano il 23enne. L’uomo era nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella. Arrestato, è stato trasferito in carcere.