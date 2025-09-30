“Ottobre Rosa” a Bacoli l’iniziativa per prevenire i tumori al seno

BACOLI – Dal primo ottobre il Comune di Bacoli e l’Asl Napoli 2 lanciano un’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Tutti i mercoledì di ottobre, dalle 17 alle 19, presso lo Sportello Spazio Donna in Piazzetta Centocamerelle, ci sarà la dottoressa Antonietta Russo che sarà a disposizione per offrire informazioni gratuite sui tumori della mammella. Un’esperta che risponderà alle donne che hanno notato cambiamenti sospetti (noduli, rigidità, alterazioni). Se necessario, viene programmata una visita entro 24 ore.

L’INIZIATIVA – Ottobre è, infatti, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno. Le donne residenti nel territorio potranno effettuare uno screening mammografico gratuito. L’obiettivo è quello di ampliare la copertura della prevenzione, offrendo un’opportunità in più per la diagnosi precoce, che si conferma uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. L’organizzazione dell’iniziativa, definita con il supporto dei Servizi aziendali che garantiscono già il percorso dello screening mammografico, prevede che le donne in fascia di età 45-49 anni, interessate a effettuare una mammografia gratuita, possono prenotare l’esame al CUP su agende appositamente dedicate (secondo disponibilità predefinite) mediante la prescrizione del proprio Medico di Medicina Generale, riportante il codice di esenzione D01- campagna screening regionale. Alle pazienti che dovessero risultare positive all’esame diagnostico, i Servizi delle Aziende Usl garantiscono una presa in carico completa che accompagna la donna in tutto il percorso di cura.