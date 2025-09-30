«Perché a Pozzuoli si aprono i cantieri e i lavori poi si fermano?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Redazione, ieri a seguito dell’incendio di una palazzina in via Compagnone, i Vigili del fuoco hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere il luogo, e solo grazie all’abnegazione dei Vigili Urbani e dei pompieri non si è verificata una tragedia. Ora, attraverso le vostre pagine, vorrei chiedere al Sindaco del perché apre i cantieri per poi non proseguire i lavori? Dove sono le vie di fuga, per le cui la protezione civile ha già versato enormi somme di denaro? Il cantiere della strada che doveva prendere il posto della vecchia linea della cumana è fermo da mesi. Le rampe della tangenziale di via Campana sono ferme da anni. Il nuovo cantiere di via Marconi, durerà tanto perchè, ho constatato, nei giorni scorsi, solo 3 operai erano a lavoro. Non so che tipo di contratto è stato fatto con la ditta appaltatrice, ma mi auguro che la Corte dei Conti dia un’occhiata». (Federico Lamanna)