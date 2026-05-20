BACOLI/ CIC, anche Cosentini risponde a Siola: «Bilanci chiari con utili crescenti»

BACOLI – Dopo l’ex Amministratore del Cic Francesco Caputo, anche l’ultimo Presidente della partecipata comunale, Sergio Cosentini, ha risposto all’intervista di Siola, rilasciata a “Il Mattino”, in merito ad un “meccanismo di gestione del patrimonio ittico e dei suoli lacustri era totalmente improduttivo” o ancora “una gestione che non copriva nemmeno i costi”. Cosentini, non confermato da Josi dopo i suoi tre anni di mandato, ha sottolineato che durante la sua gestione 2022/ ottobre 2025 i bilanci approvati parlassero chiaro : “Il CIC è un’azienda con utili crescenti, spese ridotte e razionalizzate ed organizzazione sempre più efficiente. Invece, le criticità strutturali, – ci dice Cosentini – che sono cosa diversa da quelle gestionali, sono contenute nelle mie relazioni di fine mandato consegnate a socio e collegio sindacale, che non hanno ritenuto opportuno discuterne con me. Credo niente sia cambiato, i contratti in essere risalgono al 2019 e senza la risoluzione dei problemi urbanistici/ambientali, con il supporto del socio, non è possibile curare il 20% del territorio comunale con le poche ed incerte risorse economiche. I costi di gestione sono tutti a carico del CIC, che non può mettere proficuamente a reddito il patrimonio per le scelte di indirizzo fatte negli anni passati”.

TASSE PAGATE – Cosentini, poi, si sofferma sulle presunte tasse non pagate. “Tutte le attività di recupero crediti “convenienti” sono state da me messe in atto, mentre altre sarebbero dovute essere riportate a perdita con la chiusura del bilancio 2025. Durante la mia gestione la società ha visto per la prima volta il pagamento di tutti tributi locali annuali, l’adeguamento procedurale, regolamentare e normativo che non può essere trascurato in una società a partecipazione pubblica. Allo stato dei conti – conclude Cosentini – della società da me lasciata nel novembre 2025(ndr sempre in positivo), non progetti dal ritorno economico a medio termine ma solo soluzioni radicali possono garantire la continuità aziendale viste le preoccupazioni da me palesate nelle predette relazioni”.