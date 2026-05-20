«Sulla strada della vita» Un premio per ricordare Fabio Postiglione

BRUSCIANO – «Sulla strada della vita» è il premio intitolato alla memoria di Fabio Postiglione, indimenticato giornalista napoletano deceduto all’età di 44 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata di lavoro presso la redazione del Corriera della Sera, a Milano. Venerdì 29 maggio, alle ore 10.30, presso l’aula consiliare “Giancarlo Siani” di Brusciano è prevista la cerimonia di premiazione del concorso a cui hanno partecipato le scuole del territorio. Il premio è patrocinato dal sindacato dei giornalisti SUGC, dal Corriere della Sera e dal quotidiano “Roma”, le testate giornalistiche per le quali Fabio ha lavorato distinguendosi per bravura e professionalità.