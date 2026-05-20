QUARTO/ Abusi negli alloggi popolari: ruspe in azione nel rione 219

QUARTO – Sono in corso le attività di demolizione di tutte le opere abusive realizzate nei complessi del rione popolare 219 di via Alcide De Gasperi: le ruspe hanno già abbattuto manufatti, muri e cancelli che delimitavano abusivamente porzioni di aree pubbliche, ora tornate pienamente di pubblica utilità. L’intervento, realizzato dal settore Lavori pubblici in sinergia con il comando di Polizia Municipale e il settore Patrimonio-Beni confiscati, rientra nel programma di Rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr.

L’AZIONE – “Stiamo concludendo un percorso di pieno ripristino della legalità e di recupero sociale e ambientale di un’area importante della nostra città, a poche centinaia di metri dal centro – sottolinea il sindaco di Quarto Antonio Sabino, che è anche delegato al Patrimonio e Beni comuni di Città Metropolitana di Napoli – Al posto delle occupazioni abusive, stiamo ora realizzando aree giochi per i bambini e le bambine che abitano in via De Gasperi e al servizio della vicina scuola secondaria di primo grado “Carlo Emilio Gadda”. Riqualifichiamo i giardini che tornano pienamente fruibili per tutti, con la piantumazione di decine di alberi e nuovi e più moderni arredi urbani. Il Rione 219 sta cambiando volto”.

I RECUPERI – Proseguono anche le attività di recupero coattivo delle morosità arretrate, con quasi 400mila euro recuperati e versati nelle casse comunali con 11 box liberati spontaneamente e altri 90 box da sgomberare nelle prossime settimane e la vendita degli alloggi ex Erp, dando una risposta a tutti quei cittadini che hanno fatto richiesta di acquistare l’immobile di cui erano legittimi assegnatari dai tempi del post-bradisismo anni ‘80.