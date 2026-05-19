Terzo Tempo è realtà: aperto il primo bar gestito da giovani disabili

QUARTO – È stato inaugurato “Terzo Tempo”, il bar dei ragazzi de “La Bottega Dei Semplici Pensieri” all’interno dell’I.S.S. Francesco Saverio Nitti di Fuorigrotta. Si tratta del primo bar in Italia, in una scuola pubblica, gestito interamente da ragazzi con disabilità. «Questo straordinario progetto dimostra che l’inclusione non può e non deve restare un principio astratto, ma deve tradursi ogni giorno in dignità, autonomia, lavoro e opportunità concrete. – spiega il sindaco di Quarto Antonio Sabino – Le radici di questa bellissima realtà affondano proprio a Quarto, a Casa Mehari bene confiscato alla criminalità organizzata e simbolo di riscatto sociale. È lì che, con impegno e determinazione, la Bottega dei Semplici Pensieri ha costruito nel tempo competenze, fiducia e coraggio: qualità che oggi questi ragazzi mettono al servizio degli studenti e dell’intera comunità scolastica. Con “Terzo Tempo” esportiamo un modello educativo e sociale che può essere replicato ovunque: la sinergia tra legalità, formazione e inclusione è capace di trasformare i beni confiscati alle mafie in luoghi di crescita, economia etica e futuro. I ragazzi della Bottega non offrono soltanto un servizio: ci consegnano una straordinaria lezione di vita. Con il loro sorriso, la loro professionalità e la loro gentilezza abbattono ogni barriera culturale e ci ricordano che la vera legalità si costruisce creando opportunità, valorizzando le persone e non lasciando indietro nessuno. Grazie ragazzi. Ci state insegnando il significato più autentico della forza, dell’autonomia e della speranza.»