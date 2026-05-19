Aggressione all’ospedale di Pozzuoli: paziente rompe setto nasale a un OSS

POZZUOLI – Nella notte, intorno alle ore 4, un uomo di 27 anni trasportato in ambulanza presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie in evidente stato di agitazione psicomotoria, ha aggredito un operatore socio sanitario spaccandogli il setto nasale. Secondo quanto ricostruito dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che ne ha dato notizia, il paziente avrebbe iniziato ad agitarsi anche all’interno del pronto soccorso, arrivando ad aggredire fisicamente il personale sanitario presente. Durante i momenti di tensione, un operatore socio-sanitario ha ricevuto un pugno ed ha riportato la frattura del setto nasale. Dopo l’aggressione, il 27enne si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Successivamente, però, l’uomo è stato nuovamente rintracciato presso il CUP poco distante e prelevato con l’intervento congiunto di ambulanza e forze dell’ordine.