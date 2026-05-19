Sigarette di contrabbando all’aeroporto: sequestrati 108 chili

NAPOLI – Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Distaccamento locale di Napoli, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno individuato due cittadini armeni nell’atto di introdurre illegalmente nel territorio nazionale 108 Kg. di sigarette di contrabbando. In particolare, gli operanti hanno approfondito il controllo dei bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dello Stato asiatico, all’interno dei quali sono state scoperte 540 stecche di sigarette recanti il sigillo contraffatto della dogana armena, occultate in contenitori di cellophane. All’esito dell’ispezione i tabacchi lavorati sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di contrabbando.