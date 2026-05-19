Attentato al comune di Pozzuoli: condannato l’autista che schiantò il bus contro l’ingresso

POZZUOLI – È stato condannato a un anno e otto mesi di carcere l’autista che lanciò un bus turistico in retromarcia contro la sede del Comune di Pozzuoli sfondando il cancello d’ingresso e incendiando il mezzo prima di fuggire. Si tratta di C.M., 44 anni, titolare della “Professional Tour Caccavale”, azienda puteolana specializzata in trasporti turistici con sede in via Gavia Marciana al Rione Toiano. I fatti avvennero ad agosto del 2023.

LA CONDANNA – Secondo le indagini, l’imputato agì di impulso per vendicarsi dell’essere stato escluso da una gara di appalto. Il giudice ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e lo ha condannato anche al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede. Il comune di Pozzuoli, difeso dall’avvocato Gennaro Tortora, riceverà un risarcimento danni come provvisionale di cinquemila euro, già esecutivo.