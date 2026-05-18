Mare a Pozzuoli: acqua “eccellente” a Lucrino, Arco Felice e via Napoli. Divieto di balneazione in tre punti di Licola

POZZUOLI – Tre aree “non balneabili” con qualità dell’acqua classificata come “scarsa”; sei aree con acqua “eccellente”, una “buona” e due “sufficienti”. E’ questo il primo responso che arriva dall’Arpac che per la stagione balneare 2026 ha classificato le acque che bagnano la città di Pozzuoli. Le criticità ancora una volta sono state rilevate in tre punti su quattro a Licola, in particolare nel tratto di viale Sibilla che confina con la spiaggia di Cuma. Si tratta, nello specifico, della zona denominata “Lido di Licola” su un tratto di 899 metri e del “Nord Depuratore di Cuma” per 622 metri. Altra criticità è stata rilevata lungo i 457 metri dello “Stabilimento Balneare”. In queste tre aree il sindaco di Pozzuoli ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione.

LE ECCELLENZE – Salvi invece i 953 metri di costa del tratto denominato “Marina di Licola” dove l’acqua è stata classificata “sufficiente”. Stessa classificazione è stata data a un chilometro e mezzo di costa ai piedi del Rione Terra denominato “Pozzuoli”. “Buona” è invece l’acqua nei circa 300 metri del collettore di Cuma, dove è consentito fare i bagni. Acque “eccellenti” invece lungo tutta la costa di Arco Felice e Lucrino, compreso il tratto denominato “Ex Macello”, e da via Napoli fino a “La Pietra”. In questi punti i rilievi effettuati anche negli anni scorsi dall’Arpac hanno permesso di dare il nulla osta ai tuffi.

LA MAPPA DI LICOLA