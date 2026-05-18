A Bacoli “Colori contro la mafia” in ricordo delle vittime della criminalità

BACOLI – Venerdì 22 maggio, alle ore 11:30, presso la Casina Vanvitelliana, si terrà l’inaugurazione di “Colori contro la mafia”, mostra d’arte antimafia del Maestro Gaetano Porcasi, promossa da Magazine Informare, con la collaborazione del Centro Ittico Campano e del Comune di Bacoli. L’evento, dedicato alla memoria delle vittime innocenti di mafia attraverso la pittura d’impegno civile, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo dell’informazione. Saranno presenti anche le scuole del territorio. La mostra resterà aperta al pubblico dal 22 maggio al 2 giugno. Accanto alle opere sarà disponibile un QR code che consentirà ai visitatori di ascoltare i racconti legati ai volti e ai fatti rappresentati, rendendo l’esperienza di visita più coinvolgente, in particolare per gli studenti. Nel corso dell’evento è prevista anche la presentazione del volume “La Storia di Napoli a Fumetti”.

GLI OSPITI – A portare i saluti istituzionali e ad aprire i lavori sarà Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli. Interverrà Angelo Morlando, fondatore dell’Associazione Officina Volturno. Previsti gli interventi del dott. Maurizio Giordano, Sostituto Procuratore presso la Procura di Napoli, della dott.ssa Federica Colucci, GIP presso il Tribunale di Napoli, e del dott. Cesare Sirignano, Sostituto Procuratore presso la Procura di Napoli Nord. Parteciperà inoltre il dott. Giuseppe Cimmarotta, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Nola. Sono attesi anche i contributi di Sandro Ruotolo, europarlamentare, e del Maestro Gaetano Porcasi, artista di impegno civile e autore delle opere in mostra. A moderare l’incontro sarà Antonio Casaccio, direttore responsabile di Magazine Informare. Le conclusioni saranno affidate a Michele di Bari, Prefetto di Napoli.