A Pozzuoli il Festival del Giallo flegreo

POZZUOLI – Presso l’Accademia dei Campi Flegrei, mercoledì 20 maggio alle ore 14, si svolgerà la giornata conclusiva della seconda edizione del Festival Giallo Flegreo, che vedrà la partecipazione, del consigliere alla città Metropolitana di Napoli, Vincenzo Cirillo, dei sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni, di Procida Dino Ambrosino, di Bacoli Josi Della Ragione, di Quarto Antonio Sabino, di Montefalcone di Valfortore (BN) Michele Leonardo Sacchetti, di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo, e degli Assessor: Mariasole La Rana, M. Assante del Leccese, Mauro Cucco, Raffaella de Vivo, Mauro Palazzi, Luisa Scotto di Frega, nonché del Direttore dei Beni ecclesiastici della Diocesi di Pozzuoli, Roberto della Rocca. Nel corso della giornata ci sarà la presentazione del libro Giallo Flegreo (ed. villaggio Letterario 2026), primo volume della serie, che raccoglie il vincitore e i finalisti del Festival dell’anno passato (Francesco Epico, Massimo Silva, Giorgio Di Dio, Gianluca di Matola, Alessandro Spirito), con la partecipazione di Michele Assante del Leccese, delegato alla cultura di Procida, Gea Palumbo, presidente dell’Accademia dei Campi Flegrei, curatrice del volume e Pasquale Ruju, autore del più celebri fumetti italiani, tra cui Martin Mystère, Dampyr, Dylan Dog e Tex. Il Festival consentirà di conoscere non solo i titoli dei racconti finalisti, ma anche ascoltarne la lettura ad opera delle Lectrices in Fabula della Scuola di Lettura dell’Accademia dei Campi Flegrei: Maria Capodanno, Chiara Garofalo, Sonia Gervasio, Giulia Palumbo.