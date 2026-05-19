Miss Campi Flegrei: in 48 accedono alla finalissima

POZZUOLI – Una serata magica all’insegna del fascino, dell’emozione e della grande partecipazione. Lunedì 18 maggio, l’accogliente cornice del locale “A Casa Vost” ha ospitato la semifinale di Miss Campi Flegrei 2026, il celebre concorso di bellezza ideato e organizzato da Alberto Spina di Seratissime Eventi Agency, che quest’anno festeggia con orgoglio la sua 13ª edizione sotto il prestigioso patrocinio del Comune di Pozzuoli. Un’edizione da record che ha visto sfilare ben 48 concorrenti. Davanti a un pubblico numerosissimo e caloroso, le ragazze – visibilmente emozionate ma impeccabili in passerella – hanno dato il massimo, conquistando non solo gli applausi della sala ma anche il pass definitivo per l’atto conclusivo del concorso.

LE MISS – Una scelta straordinaria della giuria e dell’organizzazione: tutte le 48 aspiranti miss sono state confermate per la finalissima. La serata è stata magistralmente condotta da Susy Fiorillo, che ha saputo guidare i tempi dello show con la consueta eleganza e brio, valorizzando ogni singolo momento della competizione. “Siamo felici ed emozionati per la risposta del pubblico e per il livello di questa tredicesima edizione,” dichiara l’organizzatore Alberto Spina. “Vedere queste 48 ragazze così motivate ci riempie di orgoglio. Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra che rende possibile questo sogno e ai partner che credono nel nostro progetto.”

I PARTNER – L’organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a: Pasquale Riccio e Lello Di Muro, titolari del locale “A Casa Vost”, per lo splendido coordinamento e l’ospitalità. La coordinatrice Silvana Riccio e la collaboratrice Sara Di Bonito, per l’instancabile lavoro dietro le quinte.

La responsabile del portamento Nancy D’Anna, che ha curato la preparazione delle ragazze. Il fotografo ufficiale della serata, Antonio Chioccarelli, che ha immortalato i momenti più belli della sfilata. I Partner Ufficiali dell’evento: Invest Immobiliare, Quickbite, Kyosko Sushi, Snellife Raffaele Bentini Nutrizionista, PVC System Italy, FKT Solfatara, Playzone Pozzuoli, Ischia Sorgente di Bellezza, Body Power Fitness, luigi scotto filmkamera e al prezioso press partner Gennaro Del Giudice di Cronaca Flegrea.

Verso la Finalissima: l’appuntamento in piazza Il countdown è ufficialmente iniziato. Per il quarto anno consecutivo, Miss Campi Flegrei sceglie di abbracciare la cittadinanza portando la bellezza in mezzo alla gente. La finalissima si terrà infatti in una piazza pubblica: l’appuntamento è per lunedì 8 giugno 2026 presso Piazza Antonio De Curtis.