Arriva l’ascensore a scuola e il sindaco di Bacoli si emoziona

BACOLI – «È arrivato anche l’ascensore al nuovo asilo nido comunale di Bacoli. Ed abbiamo completato le aule in cui giocheranno oltre 50 bambini bacolesi. Guardate quanto è bello.» È quanto afferma con enfasi ed emozione il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione «Il nuovo pavimento, le porte, le finestre. – afferma – E la struttura completamente rigenerata. Ed il recupero di tutta l’area esterna. Era nell’abbandono più totale, da decenni. Ora diventa uno spazio educativo pubblico e comunale. Mancano solo gli arredi, e la apriamo a tutti. Ci riusciamo con i fondi del PNRR, che non solo stiamo riuscendo ad ottenere. Ma anche a spendere. Sorge a Cuma, quartiere che era considerata la peggiore delle periferie. E che invece stiamo trasformando in nuovo centro fiorente di attività. Dallo sport alle scuole: non più quartiere dormitorio ma area urbana sempre più viva. Voglio darvi un altro spunto di riflessione. Quando abbiamo iniziato a governare Bacoli, nessuna scuola aveva l’ascensore. Incredibile. Noi nei abbiamo realizzati già due. E ne arriveranno altri. Ringrazio l’assessora ai Lavori Pubblici, Olga Schiano lo Moriello. Insieme, per fornire sempre più servizi.»