SOS dall’Ucraina: i bambini chiedono ospitalità alle famiglie flegree e di tutta Italia

POZZUOLI – Provengono quasi tutti da Kiev, Zaporižžja, Charkiv, Dnipro. Molti hanno visto le loro case distrutte dai bombardamenti russi o chi, addirittura, è orfano di padre o madre. Sono i bambini ucraini che da anni vengono accolti in Italia attraverso la PUER, associazione con sede a Roma che per conto del Ministero degli Affari Esteri mette in campo progetti estivi e scolastici per strapparli dalle zone di guerra. Tra loro c’è Marfa, una splendida bambina di undici anni (la seconda nella foto da sinistra) che vive a Kiev e che ormai è diventata uno dei simboli delle meravigliose iniziative messe in campo dall’associazione composta da soli volontari. Marfa, da anni, è ospite di una famiglia dei Campi Flegrei dove si è integrata alla perfezione, frequentando scuola e centri sportivi.

IL PROGETTO – Non si tratta di un’adozione ma semplicemente di un’accoglienza temporanea: i bambini arrivano per 2-3 mesi in estate, per poi fare rientro in Ucraina e ritornare in Italia in prossimità delle festività natalizie. Tra novembre e dicembre dello scorso anno la PUER ha portato in totale 186 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, numeri raddoppiati rispetto all’estate del 2025 e che oggi l’associazione punta a replicare con quattro progetti che prevedono da 1 a 3 mesi di ospitalità, da giugno ad agosto. Per aderire al progetto di accoglienza le famiglie possono contattare il numero 06/36001447 – oppure scrivere a [email protected]