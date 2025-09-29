POZZUOLI/ Vigili salvano anziani e disabili dalle fiamme a Via Napoli. Cinque famiglie sgomberate

POZZUOLI – Sei abitazioni sono state sgomberate a seguito dell’incendio divampato in settima traversa Compagnone, a via Napoli. In totale sono cinque le famiglie che, per motivi di sicurezza, non potranno fare rientro nelle loro case a causa dell’inagibilità della palazzina colpita dalle fiamme. L’incendio sarebbe stato provocato dal surriscaldamento di una scarpetta e di alcune prese della corrente all’interno di un’abitazione al second piano, che avrebbero poi dato il là al rogo. Scene di panico e terrore tra i residenti, soccorsi da alcuni agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che sono intervenuti per primi sul posto, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. Sono stati proprio i caschi bianchi – insieme al personale del 118 – a soccorrere diversi anziani e disabili che avevano difficoltà a lasciare le proprie case. Un gesto particolarmente apprezzato dai residenti, che sono riversati in strada. Due famiglie sono state collocate in albergo a spese del comune di Pozzuoli, mentre le restanti tre hanno trovato autonoma sistemazione presso parenti e familiari.