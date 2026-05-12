Tra pancia e cuore: a Pozzuoli evento per le neo mamme

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli apre le porte alle donne per un incontro dedicato alla maternità e al post-partum In occasione della Festa della Mamma, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli promuove l’iniziativa “Tra pancia e cuore”, un momento di ascolto, confronto e sostegno dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme del territorio. L’incontro si terrà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 16:00 presso la sede della Commissione Pari Opportunità, in via Kruscev 1 Pozzuoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente e umano dove affrontare insieme il delicato percorso della maternità, dal parto al post-partum, valorizzando il supporto emotivo, psicologico e relazionale che ogni donna merita in una fase così importante della propria vita. Durante l’incontro sarà possibile condividere esperienze, ricevere informazioni utili e conoscere i servizi e le attività che la Commissione Pari Opportunità intende mettere in campo a sostegno delle donne e delle famiglie del territorio.

IL SEGNALE – “Tra pancia e cuore” vuole essere un segnale concreto di vicinanza alle mamme, alle future mamme e a tutte le donne che vivono il periodo della gravidanza e del post-partum con emozioni, cambiamenti e bisogni spesso complessi da affrontare da sole. La Commissione Pari Opportunità rinnova così il proprio impegno nella promozione del benessere femminile, dell’ascolto e della solidarietà sociale, aprendo le porte della propria sede alla comunità per creare una rete di sostegno e condivisione.L’incontro è gratuito e aperto a tutti e tutte.