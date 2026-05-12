Il Giro d’Italia Next Generation fa tappa a Bacoli: l’annuncio di Josi

BACOLI – Il Giro d’Italia torna a Bacoli. La città flegrea farà da partenza e arrivo della quinta tappa del Giro d’Italia Next Generation, con i migliori team e giovani ciclisti del mondo. L’evento è in programma il 18 giugno. «Saremo l’unica tappa della Campania. – ha annunciato il sindaco Josi Della Ragione – Ed avremo in città più di 150 campioni in bici. La tappa si articolerà in un circuito che attraverserà più volte le strade della nostra città, con vedute mozzafiato. Oggi è stata data l’ufficialità da RCS. Un evento internazionale che muoverà, solo di addetti ai lavori, centinaia di persone. E migliaia di appassionati. Bacoli si tingerà di rosa. Non solo per un passaggio di tappa. Ma per un vero e proprio circuito. Ed avremo la partenza e l’arrivo. A circa 50 anni di distanza dalla cronometro e dalla partenza di tappa del 60esimo Giro d’Italia. Nei prossimi giorni, vi racconteremo tutto il percorso. Sarà la nostra gioia coinvolgere i Campi Flegrei. La tappa sarà lunga 135 km e la grande meraviglia sarà rivedere per almeno 5 volte la carovana rosa girare lungo uno spettacolare circuito che stiamo organizzando per la manifestazione.»

LE TAPPE – Saranno otto le tappe che comporranno il Giro Next Gen 2026, in programma dal 14 al 21 giugno prossimi. Con partenza da Reggio Calabria, domenica 14 giugno. Il Giro toccherà Vibo Valentia, Tropea, Crotone. E poi Sibari, Villa d’Agri. Fino ad arrivare a Matera, Corato, Velletri, Monte Livata, Sulmona e Piana delle Mele. Poi L’Aquila.