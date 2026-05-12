Eccellenza nel Triage: l’impegno dell’ASL Napoli 2 Nord per l’emergenza

POZZUOLI – Si è concluso con successo un importante percorso formativo dedicato al Triage a cinque livelli, che ha visto il Gruppo Triage Aziendale dell’Asl Napoli 2 Nord impegnato presso il P.O. di Boscotrecase. L’intero progetto, nato da una convenzione tra le Direzioni Strategiche, è coordinato dal Dottor Fabio Numis, la cui guida è stata fondamentale per strutturare questa preziosa collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud. Sotto il suo coordinamento, sono stati condivisi competenze e strumenti essenziali per potenziare il sistema di emergenza-urgenza regionale. Sotto la direzione del Dottor Antonio Del Prete e grazie alla docenza dei Dottori Raffaele Iacolare e Pierluigi Ricchiuto, sono state approfondite le metodologie più avanzate: nuove linee di indirizzo nazionali; sistema di triage a cinque livelli; gestione del rischio clinico e percorsi assistenziali.

L’IMPEGNO – «Il Triage non è solo accoglienza, ma la garanzia di cure tempestive e sicure per ogni paziente. – spiega la direzione dell’Asl Napoli 2 Nord – Grazie al coordinamento del Dott. Numis e all’entusiasmo dei partecipanti, dimostriamo che fare rete tra aziende sanitarie è la strada vincente per valorizzare le professionalità e migliorare i servizi ai cittadini. Un ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti per l’impegno e la crescita comune».