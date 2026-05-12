Concorso regionale sulla Pace, il Distretto Rotary premia Anna Franzese del Liceo Pitagora di Pozzuoli

POZZUOLI – Il Distretto 2101 del Rotary International, guidato dal Governatore Angelo Di Rienzo, ha promosso ed organizzato il Forum dal titolo ‘Il Rotary della Pace e della Bellezza’ con la collaborazione del Rotary Club Costiera Amalfitana presieduto da Salvatore Ulisse Di Palma. Non a caso l’evento si è svolto nella divina costiera, a Scala e a Ravello, due luoghi che sembrano sospesi tra cielo e terra, affacciati sul mare, dove le bellezze naturali e quelle dello spirito si fondono per creare una magica complicità. Storia, cultura, arte, paesaggi mozzafiato, spiritualità e meditazione, tutti elementi che sanno ben interpretare e coniugare insieme i temi della pace e della bellezza.

L’EVENTO – Nel fitto programma dell’evento, prevista anche la premiazione dei due concorsi distrettuali a premi per le Scuole Secondarie di II grado: “Tracce di gentilezza a servizio della pace” e “La pace inizia da te: costruiscila” svoltasi nell’Auditorium “Oscar Niemeyer” di Ravello, alla presenza Sindaco della città della musica, Paolo Vuilleumier, dei Club Rotary di tutta la Campania e delle massime autorità rotariane distrettuali.

Il primo concorso ha visto il successo di Alessandra Caligiuri del Liceo Severi e di Samuele Orazzo del Cecchi- Stabieae, istituti entrambi di Castellammare di Stabia. Il secondo concorso, invece, è stato vinto da Anna Franzese del Liceo Pitagora di Pozzuoli, Presidente dell’Interact Pozzuoli patrocinato dal Rotary Club Campi Flegrei, che ha presentato il corto ”Io cerco la Pace”.

La notizia ha scatenato un grande entusiasmo fra i compagni di classe di Anna e tutti gli studenti dell’Istituto Superiore Statale del Rione Toiano, che al rientro a scuola le hanno riservato una standing ovation. Grande soddisfazione per gli insegnanti della Franzese e per il Dirigente Scolastico dell’Istituto flegreo, Antonio Vitagliano, che vedono riconosciuto il loro impegno nel compito educativo e formativo dei giovani che vengono loro affidati. Non da meno la gioia manifestata dalla Presidente del Rotary Club Campi Flegrei, Ester Patrizia Vastarella, dalla Referente Interact, Patrizia Leone, e della Socia Liliana Ottazzi, tutte presenti alla cerimonia a festeggiare la premiata.