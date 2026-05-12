POZZUOLI/ Scoppia la pace nel Pd: Villani nominato delegato del sindaco Manzoni

POZZUOLI – Torna il sereno nel Partito Democratico di Pozzuoli. Nella giornata di ieri il sindaco Gigi Manzoni, mediante apposito decreto, ha nominato il consigliere Antonio Villani come proprio delegato nella commissione regolamenti. Un gesto di apertura che arriva dopo i momenti di tensione che hanno visto proprio Villani, insieme alla consigliera Manuela D’Amico, contestare apertamente l’operato del primo cittadino. La commissione è presieduta dal capigruppo del PD Maria Rosària Testa.