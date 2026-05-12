Scossa di magnitudo 2.6 a Pozzuoli, tremano tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – Torna a tremare la terra a Pozzuoli e nell’area flegrea. Alle 16:06 di oggi un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 è stato localizzato in Via Vecchia Luciano alla profondità di 2.87 km. L’evento non ha provocato danni né particolari criticità ma è stato avvertito in tutti i Campi Flegrei e nei comuni limitrofi. Ed è stato preceduto da un’altra scossa di magnitudo 1.8 ± 0.3 rilevata la notte scorsa dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 1,57 km.