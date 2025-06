Nuove medaglie in casa Play Off agli assoluti di salvamento e nella propaganda FIN

POZZUOLI – Ancora successi per il Play Off di Lucrino, che non passa inosservato ai Campionati Assoluti di Salvamento, disputatisi a Riccione dal 23 al 25 maggio scorsi. Nella prova del lancio della corda (Line Throw), la società flegrea ha conquistato due ori prestigiosi grazie alla perfetta sincronia delle coppie di staffettisti formate da Giuseppe Catone e Simone Di Meo, e da Giulia Palumbo e Raffaella Lubrano. Non meno significativi i risultati conseguiti nelle competizioni in mare, con diversi atleti puteolani che si sono qualificati per le finali, confermando la solidità di un gruppo coeso e affiatato. «Malgrado il ricambio generazionale – commenta con soddisfazione il tecnico Dario Furno – abbiamo difeso due titoli italiani faticosamente guadagnati lo scorso anno. Da segnalare le performance di Aldo Nuziale, penalizzato da un errore nella gara di pinne che gli ha precluso l’accesso alla finale Youth, e di Sara Lubrano che ha fatto tempi strepitosi nonostante la giovane età. Nelle gare in mare abbiamo ottenuto notevoli piazzamenti, oltre che con Nuziale e Lubrano, anche con Alexandro Cecaro e Antonio Conte». Ma non finisce qui. Dal 31 maggio al 2 giugno il Play Off è stato protagonista alla manifestazione nazionale FIN di nuoto e salvamento per il settore Propaganda, che ha avuto luogo a Termoli, importante banco di prova per giovani promesse che si avvicinano alle competizioni agonistiche. Tra gare di nuoto e salvamento il bilancio finale è più che positivo con ben sei atleti del vivaio flegreo a medaglia: Giuseppe Nastasi, Sofia Luisa e Christian Luigi Cirillo, Vincenzo De Giovanni, Sophie ed Elena Di Martino.