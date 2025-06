POZZUOLI/ Auto lungo la passeggiata e rifiuti in acqua: il lago d’Averno è terra di nessuno – LE FOTO

POZZUOLI – «Il lago d’Averno è terra di nessuno. Qui ognuno fa ciò che vuole, non esistono regole». È la denuncia che arriva da quanti, ogni giorno, godono delle bellezze del lago, da tempo messe in pericolo dall’invasione degli incivili. Qui, infatti, si vedono auto violare i divieti di accesso per dirigersi sul lungolago riservato a famiglie con bambini e ai tanti sportivi che corrono immersi nella natura. Nelle foto che vi mostriamo di documenta la presenza di auto lungo il percorso e la presenza di rifiuti nel lago, altro fenomeno che da tempo colpisce il bacino lacustre. Numerosi, infatti, sono i rifiuti sversati dagli incivili, in particolare si tratta di buste, bottiglie di plastica e vetro che vengono sversate lungo le sponde del D’Averno.

